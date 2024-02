Vanavond op tv: Gevechtspauze Gaza? • Ex-gevangenen in Gaza • Vondst voor superbatterij • Twee jaar oorlog Oekraïne

Ook VS roept nu op tot tijdelijk staakt-het-vuren Gaza

Het internationaal verzet tegen de Israëlische aanvalsplannen groeit: na de oproep van 26 EU-landen komen nu ook de Verenigde Staten met een oproep tot een tijdelijk staakt-het-vuren in Gaza. De Amerikanen waarschuwen in een VN-resolutie ook voor een Israëlische aanval op Rafah in de zuidelijke Gazastrook. De VS en Europese leiders willen dat Israël eerst de veiligheid van burgers garandeert voordat de stad Rafah wordt aangevallen. Israël dreigt met een grondoffensief in Rafah als terreurbeweging Hamas de overgebleven gijzelaars niet vrijlaat. De VS stemde tot nu toe altijd tegen resoluties waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren.