Van Hanegem 80 jaar, was hij de beste Nederlandse voetballer na Cruijff?

In 2019 wijdde Andere Tijden Sport ter ere van de 75ste verjaardag van 'De Kromme' een aflevering aan de voetballer Van Hanegem. Het portret kreeg de naam WILLEM en is volledig opgebouwd uit archiefmateriaal.

Vermeulen constateert dat in Nederland 'zilver' moeilijk te vergeven is. "Daar komen meer voetballers voor in aanmerking. Kijk, goud is voor Cruijff, daar is iedereen het wel over eens. Maar zilver...?"

"Er zijn maar weinig spelers die zo veel techniek hadden. Maar hij kon zoveel meer. Hij was een waanzinnig complete voetballer", vult medecommentator Arno Vermeulen aan. "Hij was een van de besten."

Voetbalvolgers werpen nog weleens deze vraag op: wie is de beste Nederlandse voetballer aller tijden (na Johan Cruijff)? Niet zelden schiet dan de naam van de vandaag 80 jaar geworden Willem van Hanegem te binnen. "Naar Van Hanegem kijken, was alsof je naar het museum ging", aldus voetbalcommentator Frank Snoeks.

Snoeks kan zich de veelzijdigheid van linkspoot Van Hanegem nog goed voor de geest halen. "Hij was tweebenig in één been. Het andere been gebruikte hij alleen om mee te lopen. Hij was namelijk de enige die buitenkant schoen trapte. Hij kon zowel vanaf de rechterkant van het veld als de linkerkant de bal voortrappen, met hetzelfde been. Ik kan mij herinneren dat wij dat op trainingen moesten proberen. Nou, dat zat er niet van nature in, hoor."

'Tweebenig in één been'

"Nou, dat veranderde plotsklaps. Waar we eerst bij het voetballen allemaal Gento en Amancio wilden zijn, werden het daarna Cruijffie en Van Hanegem. Want zij, Cruijff en Van Hanegem, stonden aan de wieg daarvan. Zij hebben het aanzien van het Nederlandse voetbal veranderd. Dat neemt mij voorgoed voor ze in."

"Het geeft mij een groot geluk dat ik zowel Cruijff als Van Hanegem heb zien spelen. Ik groeide namelijk op met de zekerheid: het wordt nooit wat met het Nederlandse voetbal. Mijn opa en mijn vader prentten mij in: geniet maar van de wedstrijden van Real Madrid, want de Nederlandse clubs doen hooguit één ronde mee", herinnert Snoeks zich.

Snoeks: "Van Hanegem kon ook snoeihard zijn. Kon iemand keihard onderuit trappen. Kijk, Cruijff was veel meer een soort god, Van Hanegem was meer een mens met gebreken. En ik hou van gebreken. Niets ten nadele van Cruijff, hoor, maar Van Hanegem was een mens, met ook nare trekjes. Mensen zijn niet altijd ideale godenzonen."

Xerxes

Snoeks heeft Van Hanegem nog in actie gezien als speler van Xerxes. "Ik had als jongen alle eredivisieclubs op mijn kamer. En wij woonden in Driehuis, in een tijd dat de A9 er nog niet was."

Driehuis ligt iets oostelijker dan Velsen, de plaats waar Telstar tussen 1965 en 1978 zijn eredivisiewedstrijden speelde. "De bus van de tegenstander van Telstar kwam nog langs ons huis. Die moest dan een viaduct onderdoor, reed daar wat langzamer, en daar, op dat plekje, ging ik als jongen altijd even kijken. En dan keek ik ook of Van Hanegem erbij was. Of hij mee zou doen. Het waren andere bussen dan nu, hè, de ramen waren nog niet geblindeerd. Je kon ze nog gewoon zien zitten."

"Toen ik hem zag spelen, bij Xerxes, was hij nog jong. Hij speelde in de aanval. Je had bij hem de indruk dat hij snel was, maar dat was hij helemaal niet. Hij had oog voor de goede plek, voor positie. En als je op tijd vertrekt, hoef je je niet te haasten, zou Cruijff zeggen."