Schikking chauffeur die Rebellin doodreed: drie jaar en elf maanden de cel in

De schikking houdt in dat de 63-jarige Duitser een straf van drie jaar en elf maanden moet uitzitten. Hij heeft nog wel een verzoek ingediend om een huisarrest uit te zitten in plaats van een celstraf.

Het dodelijke ongeval vond plaats op 30 november 2022. Een maand eerder had Rebellin op 51-jarige leeftijd afscheid genomen na een lange wielercarrière. De chauffeur van de truck reed door.

De vrachtwagenchauffeur werd eind augustus 2023 in Italië gearresteerd en overgebracht naar een gevangenis in Vicenza. Vervolgens werd hij aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood.

Een eerste schikkingsvoorstel, een straf van twee jaar en elf maanden, werd door de openbare aanklager afgewezen.

Succesvolle carrière Rebellin

Rebellin (51) won in zijn wielerloopbaan onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en driemaal de Waalse Pijl. In de Giro d'Italia boekte hij één etappezege. En hij schreef het eindklassement in de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice op zijn naam.

Bij de Olympische Spelen in 2008 won de Italiaan zilver in de wegwedstrijd, maar die medaille raakte hij kwijt na een positieve dopingtest.