Ook Teze omarmt Bosz-voetbal bij PSV: 'Als het werkt, krijg je vertrouwen'

In het PSV van coach Peter Bosz lijkt iedereen zich op zijn plaats te voelen. Dat geldt ook verdediger Jordan Teze. Meer dan ooit is de viervoudig Oranje-international dit jaar een stabiele factor bij PSV, dat vanavond in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund speelt. Teze (24) brak in het seizoen 2020/2021 door onder Roger Schmidt en speelde daarna veel wedstrijden in het elftal van Ruud van Nistelrooij. Toch kwakkelde Teze zo nu en dan met zijn vorm. Vaker dan hem lief was, zat hij de laatste jaren op de bank. Geheimen Onder Bosz heeft Teze een grote stap gezet, net als veel andere PSV-spelers dit seizoen. Hoe zijn trainer dat allemaal voor elkaar krijgt, wil Teze niet verklappen, grapt hij. "Zijn geheimen kan ik niet prijsgeven, anders gaat het straks bij iedereen zo goed. Maar wat ik wel kan zeggen: hij is duidelijk en iedereen staat achter zijn speelstijl."

PSV-Borussia Dortmund bij de NOS De thuiswedstrijd van PSV in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund begint om 21.00 uur en is op NOS.nl en in de NOS-app te volgen in een liveblog en op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken. Op televisie zenden we in het late Journaal (23.55 uur) een samenvatting uit.

Dat Teze nu op zijn best is, en vooral stabieler dan eerder, erkent hij zelf ook. Bovendien is hij meer aanwezig dan eerder, ook in aanvallend opzicht. Vorige week gaf hij tegen FC Volendam nog een assist en maakte hij een goal. Staat zijn spel in die wedstrijd symbool voor zijn groei? "Dat denk ik wel", zegt Teze. "Maar het kan altijd beter en daar werk ik ook hard voor in de trainingen. Maar de trainer heeft me voor het seizoen uitgelegd wat zijn speelwijze is. En als je daarbinnen dan goede wedstrijden speelt en ziet dat dat werkt, geeft dat veel vertrouwen." Weerzien met Malen Teze is samen met Armindo Obispo de speler die het langst bij de selectie van PSV zit. Hij speelde nog samen met Donyell Malen, die hij vanavond tegen Dortmund ongetwijfeld tegen zal komen. Onlangs reed Teze nog naar Duitsland, om een avondje te gamen. En Malen zag hem voor het eerst met zijn dochtertje. "Ik hoopte al dat we tegen elkaar zouden spelen. Het is voor het eerst dat we tegen elkaar spelen, daar heb ik heel veel zin in."

Malen is (mits fit) een belangrijke pion voor Borussia Dortmund, in een elftal dat met Emre Çan, Jadon Sancho en Marcel Sabitzer veel kwaliteit en ervaring herbergt. Maar Teze weet ook dat de loting tegen de nummer vier van de Bundesliga geen verkeerde was. Hij schat de kansen voor PSV behoorlijk hoog in. "Ik zou gaan voor 55 procent. Wij hebben hele grote voetballende kwaliteiten." "Zij zijn natuurlijk fysiek heel sterk, dat wordt in de Bundesliga ook gewoon gevraagd. Ik weet dat we hier echt klaar voor zijn. En dat gaan we laten zien. EK-kansen Met het EK in het verschiet en een vaste basisplaats bij PSV op rechtsback, mag Teze wel dagdromen over het EK in de zomer. Hij speelde al vier interlands, waarin hij goede met slechte momenten afwisselde. "Waarom zou ik er niet over dromen?", aldus Teze. "Je moet ook doelen hebben voor jezelf en dit is er één van." Maar met rechtsbacks als Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong is een plek in de WK-selectie geen zekerheid. "De concurrentie is moordend. Maar ik ga er alles aan doen. Of ik er nou bij zit straks of niet: dan kan ik mezelf in de spiegel aan kunnen kijken."

Band met Congo Na zijn goal tegen FC Volendam maakte Jordan Teze bij het juichen een gebaar dat niet iedere tv-kijker begreep. Het bleek een steunbetuiging aan mensen in Congo, het land waaruit zijn moeder vluchtte in de jaren negentig. Ze ontmoette haar Congolese man in een asielzoekerscentrum. "Ik maakte een teken dat heel bekend is in Congo. Er worden in het oosten van het land mensen uitgemoord, om grondstoffen die daar zijn. Mijn roots liggen er, ik ben honderd procent Congolees, dus ik vond het belangrijk om te laten zien dat ik aan de mensen daar denk."