Nederlander hackt opnieuw Twitteraccount van president Trump

Een Nederlandse ethisch hacker heeft vrijdag toegang gehad tot het Twitteraccount van de Amerikaanse president Trump. Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt dat de bewuste hacker, Victor Gevers (44), na zeven pogingen het juiste wachtwoord raadde: maga2020!, verwijzend naar de campagneslogan "Make America Great Again" van de president. De zogenoemde tweestapsverificatie bleek te zijn uitgeschakeld (mogelijk toen Trump onlangs naar het ziekenhuis moest vanwege zijn corona-infectie.)

In 2016 lukte het Gevers met twee anderen ook al door te dringen tot het account van Trump. Toen haalden ze zijn wachtwoord uit een gelekte database van LinkedIn, waar Trump dezelfde logingegevens had gebruikt.

Het wachtwoord was destijds 'yourefired', een tekst die Trump vaak gebruikte in het reality-programma The Apprentice. Vrij Nederland-journalist Gerard Janssen vertelde over de hack in de NOS op 3 Tech Podcast.

IQ van 197

In de talkshow Op1 werd Gevers gevraagd naar een tip voor een sterker wachtwoord, waarop hij 'Make America Great Again' suggereerde. Een variant daarop blijkt nu dus inderdaad door Trump te zijn gebruikt.

Het account van Trump bleef bij een eerdere grootschalige hack van accounts van prominenten in juli gespaard. Op de accounts van Barack Obama, Elon Musk en Joe Biden verscheen een oproep om bitcoins over te maken.

Trump zei eergisteren nog op een campagnebijeenkomst dat "niemand gehackt wordt" omdat je daarvoor iemand nodig hebt "met een IQ van 197 die 15% van je wachtwoord weet".