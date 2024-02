Boete van 3 miljoen voor risico's bij online bank Knab

Online bank Knab krijgt een boete van 3 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB). De bank is volgens de toezichthouder onzorgvuldig geweest in het beheersen van kredietrisico's.

Knab investeerde in een leenplatform in het Verenigd Koninkrijk. Dat platform verstrekte leningen aan Britse consumenten, die geen klant van Knab waren. Daarbij zijn door DNB overtredingen gevonden op het gebied van risicobeheersing.

Het indammen van risico's was in 2019 al niet goed op orde en bij controle in 2022 bleek dat nog steeds niet goed te zijn. Dat heeft een rol gespeeld bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Deze leenplatformen bestaan nog wel, maar Knab heeft de beleggingen in deze leningen inmiddels afgebouwd tot 0,94 procent van de totale balans.

Knab gaat niet in beroep

Omdat de leningen voor 80 procent werden gedekt door de Britse overheid, waren de risico's niet groot. Ook is een boete van 3 miljoen van DNB is ook niet uitzonderlijk. Maar een boete op basis van dit onderdeel van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gebeurt niet heel vaak, aldus DNB. Knab heeft zes weken om bezwaar aan te tekenen, maar maakte al bekend dat niet te zullen doen.

Knab werd in 2012 opgericht als onderdeel van verzekeraar Aegon. Toen ASR vorig jaar de Nederlandse activiteiten van Aegon overnam, verhuisde Knab mee. Twee weken terug werd bekend dat de online bank is verkocht aan het Oostenrijkse BAWAG.