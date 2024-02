Beruchte hackersbende Lockbit geraakt door internationale politieoperatie

De hackersgroep Lockbit die organisaties en bedrijven afperst met gijzelsoftware is verstoord in een gezamenlijke operatie van Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten en een coalitie van internationale politiediensten. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn gedaan. Aan de operatie werkten ook de politiediensten van Nederland, Frankrijk, Japan, Zwitserland, Canada, Australië, Zweden, Finland en Duitsland mee. Op de site van Lockbit op het dark web staat dat die nu onder controle staat van internationale opsporingsdiensten:

Screenshot van de site van de hackersgroep Lockbit waarop staat dat de site nu onder controle staat van internationale opsporingsdiensten - Foto: Reuters

De hackersgroep gebruikte die website om onder meer de namen van slachtoffers die niet snel betalen bekend te maken. Volgens woordvoerders van de Britse NCA en de Amerikaanse justitie is de operatie nog gaande. Op een screenshot dat is gedeeld door vx-underground, een groep die informatie verspreidt over malware en cybersecurity, is het controlepaneel te zien dat door Lockbit wordt gebruikt om aanvallen uit te voeren. Dat controlepaneel is vervangen door een bericht van wetshandhavers: "We hebben de broncode, details van de slachtoffers die je hebt aangevallen, de hoeveelheid afgeperst geld, gestolen gegevens, chats en nog veel, veel meer", staat er. "Misschien nemen we binnenkort contact met u op", klinkt het nog. "Prettige dag". Het bericht:

