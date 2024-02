Noord-Koreaanse leider Kim krijgt luxeauto cadeau van Poetin

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een auto cadeau gekregen van de Russische president Poetin. De auto is het volgens Noord-Koreaanse staatspersbureau een persoonlijk cadeau en dus voor Kims eigen gebruik.

Rusland wordt door sancties vanwege de invasie in Oekraïne steeds verder geïsoleerd, waardoor Poetin de banden met Kim meer aanhaalt. In september vorig jaar hadden beide leiders nog een ontmoeting waarna werd gezegd meer samen te gaan werken.

Noord-Korea wordt ervan beschuldigd op grote schaal wapens en munitie te leveren aan Rusland. De leveringen kunnen volgens experts grote invloed hebben op de oorlog in Oekraïne. De VS zegt veelvuldig bewijs te hebben dat de Russen Noord-Koreaanse ballistische raketten inzetten in Oekraïne. Noord-Korea heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Het Kremlin heeft nooit gereageerd op het gebruik van Noord-Koreaanse wapens.

Autoliefhebber

De auto is van Russische makelij en van het luxe merk Aurus. Het is dezelfde wagen als de presidentiële auto van Poetin. Tijdens een bezoek aan een Russische lanceerstation bekeek Kim de limousine vorig jaar met veel interesse. Hij werd ook door Poetin uitgenodigd om even op de achterbank te zitten.

Aangenomen wordt dat de dictator een autoliefhebber is met een grote collectie luxe buitenlandse voertuigen. Waarschijnlijk zijn die auto's het gesloten Noord-Korea binnengesmokkeld vanwege VN-sancties tegen het land. Volgens de sancties is het onder meer verboden om transportvoertuigen te leveren of te verkopen aan Noord-Korea.

De zus van Kim heeft Poetin uitgebreid bedankt en noemde het cadeau "een duidelijke demonstratie van een bijzondere relatie tussen topleiders". Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea nauwlettend in de gaten te houden en benadrukt dat tegen beide landen sancties zijn ingesteld door de VN-Veiligheidsraad.