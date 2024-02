Brehme (63), maker van winnende treffer in WK-finale 1990, overleden

Brehme vormde in zijn tijd bij Inter een Duits 'supertrio' met Lothar Matthäus en Jürgen Klinsmann, zoals Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard dat in die periode bij stadgenoot en rivaal AC Milan waren. Ook tijdens wedstrijden tussen Nederland en Duitsland vocht Brehme vaak verbeten duels uit met Van Basten.

De Duitse topvoetballer Andreas Brehme is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn partner dinsdag bevestigd aan het Duitse persbureau DPA. Volgens Duitse media is Brehme gestorven aan een hartaanval.

De linksback, 86-voudig international, werd in zijn carrière meerdere keren landskampioen: met Bayern München, Inter en Kaiserslautern. Tijdens zijn Italiaanse avontuur bij Inter pakte Brehme ook de UEFA Cup.

Geen lange trainerscarrière

Nadat hij was gestopt als voetballer, probeerde Brehme het ook even als trainer, maar dat leverde hem weinig successen op. Zijn laatste trainersfunctie was bij VfB Stuttgart, waar hij assistent was in het seizoen 2005/2006.

De laatste jaren was Brehme ambassadeur namens de nationale voetbalbond.