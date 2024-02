Laatste poging Assange in Engeland om uitlevering aan VS te voorkomen

Het einde nadert van een van de meest slepende juridische gevechten in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag begint in het Britse Hooggerechtshof een tweedaagse hoorzitting waarin Julian Assange zijn uitlevering aan de Verenigde Staten probeert tegen te houden.

Het is de last chance saloon voor de oprichter van klokkenluiderwebsite WikiLeaks. Hierna is Assange uitgeprocedeerd en kan hij niet verder in beroep gaan in het Verenigd Koninkrijk. De twee rechters van het High Court moeten oordelen of de Britse regering Assange mag uitleveren aan de VS. Assange kan nog wel in beroep gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Zijn familie is al jaren betrokken bij pogingen om hem vrij te krijgen. In Melbourne in zijn geboorteland Australië werd afgelopen weekend een laatste grote demonstratie gehouden tegen de uitlevering van Assange aan de VS. Gabriel Shipton, Assanges halfbroer, maakt zich zorgen. "Hij probeert zich groot te houden voor ons, sterk te zijn. Maar hij is niet onoverwinnelijk", zegt hij.

Gevoelige onthullingen

Julian Assange verwierf faam met onthullingen over het Amerikaanse militaire optreden in Irak en Afghanistan. Zo publiceerde WikiLeaks in 2010 een video van Amerikaanse helikopterpiloten die ongewapende Iraakse burgers neermaaien, onder wie kinderen en twee journalisten.

Met Cablegate kwam Assange echt in het vizier van de Amerikaanse autoriteiten. WikiLeaks publiceerde in samenwerking met internationale media de inhoud van honderdduizenden geheime ambtsberichten van Amerikaanse diplomatieke missies over de hele wereld.

In 2011 gaf WikiLeaks de NOS inzage in de inhoud van duizenden ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Ze lieten onder meer zien hoe Washington Nederland onder druk zette om de missie in Afghanistan te verlengen. In een interview met de NOS sprak Assange toen al zijn zorgen uit dat de Amerikaanse overheid hem zou vervolgen.

Nieuwsuur maakte een overzicht van de zaak tegen Assange: