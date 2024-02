Zuivelconcern FrieslandCampina boekt miljoenenverlies

Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft een zwaar jaar achter de rug. In 2023 werd een verlies geleden van 149 miljoen euro. Een jaar eerder behaalde het bedrijf nog een winst van 292 miljoen euro.

Het koopkrachtverlies van consumenten door de hoge inflatie speelde FrieslandCampina parten. Niet alleen werden er minder zuivelproducten verkocht, ook de winstmarges op die producten daalden.

FrieslandCampina is een coöperatie met als leden zo'n 15.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Zij krijgen een garantieprijs voor hun melk. Het verschil tussen die garantieprijs en wat FrieslandCampina voor zuivelproducten kan vragen aan consumenten is volgens het bedrijf een van de oorzaken van het verlies.

Reorganisatie

Met het oog op de tegenvallende resultaten begon FrieslandCampina halverwege 2023 met een ingrijpende reorganisatie. Daarvoor werd 136 miljoen euro opzijgezet. Ook die eenmalige kosten dragen bij aan het verlies. Door de reorganisatie verdwijnen wereldwijd 1800 van de 22.000 banen. In Nederland schrapt het bedrijf 900 banen.

Voor 2024 verwacht FrieslandCampina dat de melkproductie onder druk blijft staan. De wereldwijde vraag naar zuivel zal licht groeien. Maar als gevolg van aanhoudende conflicten en geopolitieke instabiliteit in verschillende delen van de wereld, zullen de kosten voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en transport ook stijgen, verwacht het bedrijf.