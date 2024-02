Verdacht voorwerp bij woning in Den Haag, twee verdachten aangehouden

De politie heeft vannacht twee verdachten aangehouden die een "mogelijk brandbaar voorwerp" bij een woning in Den Haag probeerden te plaatsen.

Rond 03.30 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie op de Juliana van Stolberglaan in de wijk Bezuidenhout. Kort daarna konden agenten de twee verdachten aanhouden, meldt Omroep West.

Onder een auto werd een verdacht pakketje gevonden, mogelijk een explosief. Het is niet duidelijk of dit hetzelfde is als het voorwerp dat de verdachten bij het huis probeerden te leggen. Explosievenexperts van de politie en van defensie zijn ter plaatse voor onderzoek.

Vorige maand stierf een 23-jarige Amsterdammer een dag nadat hij zwaargewond was geraakt bij een explosie bij een auto in Den Haag. De politie verdacht hem van betrokkenheid bij die ontploffing.