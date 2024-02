Weduwe en oud-premier beschuldigd van moord op oud-president Haïti

De weduwe van de in 2021 vermoorde Haïtiaanse president Jovenel Moïse is door een onderzoeksrechter beschuldigd van betrokkenheid bij de moord. In totaal heeft de rechter 51 mensen aangeklaagd voor hun veronderstelde rol bij de moord, onder wie een oud-premier, de voormalige chef van de nationale politie en het hoofd van de presidentiële lijfwacht.

Volgens het 122 pagina's tellende document van de rechter spande Martine Moïse samen met de voormalig premier Claude Joseph om haar man te vermoorden. De presidentsvrouw zou dit hebben gedaan om samen met anderen de macht te grijpen.

Twintig gewapende mannen

President Moïse werd in de nacht van 7 juli 2021 door twintig gewapende mannen doodgeschoten in zijn slaapkamer in hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte daarbij gewond. Martine Moïse heeft verklaard dat ze zich tijdens de aanval onder het bed had verstopt, maar uit onderzoek blijkt dat de ruimte onder het bed daar niet hoog genoeg voor was. Ze heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Kort na de moord werd premier Ariel Henry aangesteld als opvolger van Moïse. Volgens oud-premier Joseph is Henry juist degene die het meeste belang had bij de moord. In de Miami Herald noemt Joseph het "een klassieke staatsgreep".

Premier Henry heeft beloofd om verkiezingen te houden, maar heeft deze voor onbepaalde tijd uitgesteld. Naar eigen zeggen vanwege de grote onveiligheid in het land.

Criminele bendes hebben controle

Na de moord op Moïse hebben criminele bendes de controle over een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Dit gaat gepaard met grof geweld. Sinds zij aan de macht zijn, zijn er veel mensen vermoord of ontvoerd.

Kenia heeft aangeboden om met een troepenmacht de politie in Haïti bij te staan. De Verenigde Naties hebben daar toestemming voor gegeven, maar de Keniaanse rechtbank houdt dit vooralsnog tegen.

In een afzonderlijke zaak staan in Miami momenteel elf verdachten terecht voor de moord op Jovenel Moïse. Zes van hen hebben schuldig gepleit aan een plan om Moïse te kidnappen, dat op het laatste moment werd aangepast naar een moordaanslag.