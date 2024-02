Bijna 5 miljoen Oekraïners geholpen met opbrengst Giro555-actie

Met de opbrengt van de Giro555-actie voor Oekraïne zijn inmiddels ruim 4,8 miljoen Oekraïners geholpen. In bijna twee jaar tijd is zo'n 84 procent van de opbrengt besteed aan noodhulp, melden de samenwerkende hulporganisaties. In totaal werd 184 miljoen euro opgehaald.

In een tussentijdse rapportage meldt Giro-555 dat enkele honderdduizenden mensen toegang hebben gekregen tot drinkwater. In samenwerking met Oekraïense hulporganisaties zijn onder meer watertorens geplaatst in het zuidoosten van het land. In dat gebied was vorig jaar een grote damdoorbraak.

Verder werden 654.334 maaltijden en 716.036 hygiënepakketten uitgedeeld. Ook traumabegeleiding vormt volgens de hulporganisaties een belangrijk onderdeel van het project. Er is "extra aandacht voor onderwijs en psychosociale steun voor kinderen".

Verschuiving van hulp

Behalve in Oekraïne worden ook gevluchte Oekraïners in buurlanden geholpen met het geld. Voorheen was opvang het belangrijkste voor deze groep, maar de hulporganisaties signaleren een verschuiving. "Vanwege het voortduren van de oorlog gaat nu veel aandacht uit naar integratie, psychosociale hulpverlening, werkgelegenheid en omscholing van deze vluchtelingen."

De inzamelingsactie in Nederland werd bijna twee jaar geleden gestart, kort na de Russische invasie van Oekraïne. Ruim zes miljoen mensen zijn het land ontvlucht en binnen het land zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Volgens VN-cijfers zijn minstens 10.000 burgers gedood, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Het einde van de oorlog is nog niet in zicht.