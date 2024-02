De Utrechtse jeugd van Van Hanegem (80): 'Via boom op de vlucht voor de politie'

De tachtigste verjaardag van De Kromme wordt groots gevierd. "Ja, ik heb het gelezen. Op 26 februari met een speciale avond in de Doelen en je moet entree betalen", zegt de 78-jarige ras-Utrechter Van Maurik.

"Nee, ze hebben me geen uitnodiging gestuurd. Maar Willem kwam wel langs toen in 2018 het boek 'Oorlog in de 16', over het succes van het Utrechtse voetbal, hier in mijn café in de Utrechtse wijk Hoograven werd gepresenteerd."

Geen praatjesmaker

Met alle plezier praat hij over zijn voormalige stad- en clubgenoot, die Van Maurik leerde kennen bij een groep jongens die vaak in een speeltuin aan de Mariaplaats in het centrum van Utrecht voetbalde.

"Ik zag meteen dat hij het wel aardig kon. Willem was een rustige gozer. Hij was geen praatjesmaker of iemand die voorop liep. Behalve als hij in het veld stond."

Omkleden deden de jongens van het speeltuinelftal in de Walsteeg, in de keuken van de familie Van Maurik, waar een alkoof aan vastzat, een soort uit de kluiten gewassen bedstee. "Mijn vader gooide er na een dagje in de bouw zijn was ook gewoon bij. Gordijn dicht en je zag er niets meer van."

Politie

Niet iedereen was gecharmeerd van het ontluikende Utrechtse voetbaltalent. Van Maurik: "De notabelen die rond de speeltuin woonden, vonden het helemaal niets dat wij hun zondagsrust verstoorden. Die stuurden dan de politie op ons af, maar we hadden een perfecte vluchtroute via een boom die bij ons in de tuin eindigde."