De Utrechtse jeugd van jarige Van Hanegem (80): 'Zag direct dat hij kon voetballen'

Willem van Hanegem is vandaag 80 jaar geworden. Generatiegenoot en oud-voetballer Joop van Maurik groeide op met het voetbalicoon en denkt met veel plezier terug aan hun jeugd. Als kinderen speelden ze samen in een Utrechts speeltuinelftal.

De 80ste verjaardag van De Kromme wordt groots gevierd. "Ja, ik heb het gelezen. Op 26 februari met een speciale avond in de Doelen en je moet entree betalen", zegt de 78-jarige ras-Utrechter Van Maurik.

"Nee, ze hebben me geen uitnodiging gestuurd. Maar Willem kwam wel langs toen in 2018 het boek 'Oorlog in de 16', over het succes van het Utrechtse voetbal, hier in mijn café in de Utrechtse wijk Hoograven werd gepresenteerd."

Geen praatjesmaker

Met alle plezier praat hij over zijn voormalige stad- en clubgenoot, die Van Maurik leerde kennen bij een groep jongens die vaak in een speeltuin aan de Mariaplaats in het centrum van Utrecht voetbalde.

"Ik zag meteen dat hij het wel aardig kon. Willem was een rustige gozer. Hij was geen praatjesmaker of iemand die voorop liep. Behalve als hij in het veld stond."