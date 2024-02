Primeur in ziekenhuis: geen elektroden op te vroeg geboren baby's, maar 'riem'

Het Máxima MC in Veldhoven is als eerste ziekenhuis in de wereld een proef gestart met een draadloze band waarmee waarmee de hartslag en de ademhaling van te vroeg geboren baby's kan worden gemonitord. Hierdoor hoeven er geen elektroden meer op de huid van deze baby's te worden geplaatst.

Voor de proef wordt de band tien dagen lang om het middel van vijftig baby's gedaan. De band, de zogenoemde Bambi Belt, zorgt ervoor dat de baby's de eventuele pijn en stress van het aanbrengen en verwijderen van elektrodes op de kwetsbare huid bespaard wordt. Ook neemt het volgens de makers onder meer stress weg bij ouders.

Sensoren

Omdat het systeem draadloos is, is een bijkomend voordeel dat het kind niet meer vastzit aan apparaten. Hierdoor kunnen ouders het kind makkelijker uit de couveuse tillen en het makkelijker tegen hun huid aanhouden. Er bestond al een systeem met flexibele draadloze sensoren, maar die sensoren moeten nog altijd op het lichaam van het kind worden vastgeplakt.

Heidi van de Mortel, leider van het project bij het ziekenhuis, zegt dat in de testperiode vooral wordt onderzocht wat de toegevoegde waarde van de band is in de zorg. "We weten dat de Bambi Belt op een betrouwbare manier hartactiviteit en adempauzes kan meten. Nu gaan we testen hoe dat in de dagelijkse zorg werkt voor zorgverleners en ouders."