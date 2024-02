Arrestaties in VS vanwege mogelijk bezorgen drugs in gevangenis met drones

De Amerikaanse politie heeft elf personen gearresteerd die ervan worden verdacht met drones drugs te hebben binnengesmokkeld in een gevangenis in de staat West Virginia.

De politie begon een onderzoek nadat personeel van de gevangenis in de stad Welch hen had ingeschakeld omdat er steeds vaker drones in de buurt van de gevangenis werden gezien. Volgens de politie kwamen daarna steeds meer tips binnen dat de drones werden gebruikt voor het bezorgen van drugs.

Ontkomen

De verdachten werden tussen december vorig jaar en begin februari opgepakt. Een twaalfde verdachte wist te ontkomen, maar werd later dood aangetroffen, meldt de politie. De elf worden verdacht van mogelijke smokkel, maar een van de aanklachten is ook het vliegen met een drone zonder toestemming. De meeste verdachten zitten nu vast in een andere gevangenis in de staat.

Het komt regelmatig voor dat drones worden gebruikt om smokkelwaar naar gevangenissen te brengen. Zo dook in 2019 een filmpje op van een drone die een pakketje aflevert in een gevangenis op Curaçao. En in 2022 werd met drones gepoogd smokkelwaar binnen te krijgen in de gevangenis van Zaanstad.