Uitkomst van 'klucht in Vaals': maximaal 1 toertocht per jaar door gemeente

De Amstel Gold Race voor recreanten houdt nauw verband met de profkoers. Volgens koersdirecteur Leo van Vliet wordt het lastig om de profkoers nog te bekostigen als de amateurronde stopt. Als renners niet meer welkom zijn in Vaals dan betekent dit dat iconische beklimmingen als de Vaalserberg (het Drielandenpunt), de Camerig en het Vijlenerbos niet meer in de routes opgenomen worden.

In die limiet schuilt wel het gevaar. Zo mag er maximaal nog één toertocht in categorie vijf worden verreden. Dat is een toertocht met meer dan 5000 deelnemers. De raad heeft niet vastgelegd dat dit altijd de Amstel Gold Race moet zijn, dus als bijvoorbeeld Limburgs Mooiste ook een aanvraag doet voor een tocht met meer deelnemers, dan krijgt de partij die zich als eerste meldt een vergunning.

Als de toertocht zou verdwijnen, dan was mogelijk ook het voortbestaan van Nederlandse grootste profkoers met dezelfde naam in gevaar gekomen. Door het gemeenteraadsbesluit van Vaals is die kans nu wat kleiner geworden, maar nog niet helemaal geweken.

De toertocht van de Amstel Gold Race mag voorlopig gewoon door de gemeente Vaals. Dat is de uitkomst van een gemeenteraadsvergadering in Vaals, die door de aanwezige oud-renner Tom Dumoulin werd omschreven als een "klucht".

Van Vliet zegt goede hoop te hebben dat hij in overleg met andere organisaties kan zorgen dat de Amstel Gold Race ook de komende jaren door kan gaan. Van Vliet heeft wel stress gehad: "Ik kon me niet voorstellen dat het fout zou gaan, maar je weet het toch niet." Van Vliet had een zware avond. "Politiek is niks voor mij, ik doe alles met mijn hart."

Dumoulin, die in de raad sprak, was er niet gerust op na afloop. Hij noemde de bijeenkomst een klucht en bleef in verwarring achter na de vergadering. Tijdens de raad kreeg Dumoulin al te horen dat hij "een erg goede wielrenner, maar geen goede politicus" was. Dumoulin beaamde dat lachend.

Beperkt

Het college van Vaals vindt dat de toertochten overlast geven en de leefbaarheid aantasten. Toerfietsers zouden afval achterlaten, hufterig en gevaarlijk rijgedrag vertonen en ervoor zorgen dat bedrijven en landbouwpercelen niet bereikbaar zijn. De gemeenteraad vindt desondanks wel dat de tochten mogelijk moeten blijven. Maar dus wel beperkt.

Zo zijn er in categorie vier, dat zijn tochten tussen 2000 en 5000 deelnemers, nog maar drie rondjes toegestaan.