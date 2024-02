Twee dagen voor duel met Barcelona voert Napoli trainerswissel door

Napoli heeft twee dagen voor het Champions League-treffen met FC Barcelona een trainerswissel doorgevoerd. Maandagavond stelde de huidige nummer negen van de Serie A de Italiaan Francesco Calzona aan als nieuwe hoofdcoach, enkele uren nadat Walter Mazzarri op straat was gezet.

De 55-jarige Calzona is de derde trainer die dit seizoen voor de groep staat bij de regerend landskampioen. Na het behalen van de titel vertrok Luciano Spalletti bij de club. Zijn vervanger, Rudi Garcia, werd in november ontslagen.

Teleurstellend seizoen

Mazzarri hield het nog korter vol in Napels. In zeventien duels leidde hij Napoli naar slechts zes overwinningen. De club staat op de negende plaats van de Serie A.

In de Champions League doet Napoli het beter. De ploeg eindigde als tweede in de poule en speelt woensdagavond in de achtste finales in eigen huis tegen FC Barcelona.

Calzona, die eerder als assistent bij Napoli werkte, is ook bondscoach van Slowakije, dat deze zomer actief zal zijn op het EK. Hij gaat beide functies combineren.