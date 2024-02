NAC verliest van Cambuur en zakt naar plek negen, doelpuntrijk duel in Maastricht

NAC Breda heeft maandag in eigen huis met 1-2 verloren van SC Cambuur. De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel is afgezakt naar de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur staat nu zevende. Bij de Bredase middenmoter is het al langere tijd onrustig. Hoofdcoach Van Gastel leek NAC deze winter te verruilen voor een functie als assistent bij Besiktas, maar de clubleiding blokkeerde de overstap. Sindsdien won de ploeg die zo graag wil terugkeren in de eredivisie slechts één van de zes duels. Alleen bij het eveneens geplaagde FC Emmen werd met 3-2 gewonnen. Prettige tegenstander Het Cambuur van trainer Henk de Jong was op papier een prettige tegenstander om deze matige reeks te doorbreken. Ook de club uit Leeuwarden won slechts één van de laatste vijf competitiewedstrijden. De thuisploeg begon overtuigend aan het duel en kreeg binnen tien minuten goede mogelijkheden op de 1-0. Patriot Sejdiu zag een zwabberend schot over de lat getikt worden door de keeper. Vlak daarvoor had Dominik Janosek een voorzet voor het intikken, maar hij slaagde er niet in de bal te controleren. NAC had de overhand, maar het waren de bezoekers die op voorsprong kwamen. Op aangeven van Milan Smit kopte Roberts Uldrikis de openingstreffer binnen. Eén doelpoging, één goal. Een lesje in effectiviteit.

De spelers van Cambuur vieren de openingstreffer - Foto: Pro Shots

Na rust kwam NAC langszij. Invaller Martin Koscelník, de vervanger van Sejdiu, kopte raak uit een hoekschop. Even daarvoor was Janosek al dicht bij de gelijkmaker. Zijn poging van afstand vloog net over het doel. In de 71ste minuut moest de thuisploeg opnieuw een doelpunt van Cambuur-spits Uldrikis incasseren, zijn negende van het seizoen. Die klap kwam het niet meer te boven.