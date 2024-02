Turkse club Besiktas zet voetballer op straat vanwege profiel op datingapp

De Turkse topclub Besiktas heeft speler Emirhan Delibas weggestuurd, omdat hij actief was op de datingsapp Bumble. Gisteravond dook een screenshot van zijn profiel op in het sociale medium X, waarna de afbeelding zich snel verspreidde in Turkije.

Bumble is een online datingapp, vergelijkbaar met Tinder, waarin je swipet naar een match. Bij matches kunnen alleen vrouwelijke gebruikers het eerste contact maken met de mannelijke gebruikers

"We hebben in onderling overleg besloten om afscheid te nemen", laat de club uit Istanbul weten in een reactie. "Wij wensen hem veel succes in zijn toekomstige carrière."

In Turkse media wordt gespeculeerd dat Besiktas deze beslissing heeft genomen omdat het profiel de reputatie schaadde van de club. In de datingapp omschreef Delibas zichzelf als Besiktas-speler en droeg hij clubkleding van de zestienvoudig landskampioen.

Hieronder zie je het profiel waarin Delibaş zichzelf omschrijft als "professionele voetballer bij Besiktas":