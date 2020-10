Oud-PSV'er Schwaab (32) zet punt achter carrière

Ex-PSV'er Daniel Schwaab heeft zijn loopbaan per direct beëindigd, zo vertelde de 32-jarige verdediger in een interview met het Duitse voetbaltijdschrift Kicker. Hij wil verder als jeugdtrainer.

"Afscheid nemen was niet makkelijk voor mij, zo oud ben ik nog niet", zei Schwaab. "En er waren zeker interessante aanbiedingen uit het buitenland. Maar uiteindelijk heb ik niet meer de overtuiging en daarom voelt deze beslissing goed.

Laatste wedstrijd in Groningen

Schwaab begon zijn loopbaan bij SC Freiburg en kwam via Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart in 2016 bij PSV terecht. Na drie jaar besloot hij terug te gaan naar Duitsland om dicht bij zijn familie te zijn, maar Mark van Bommel overtuigde hem in augustus 2019 toch op een aanbieding van PSV in te gaan.

Op 8 maart van dit jaar speelde Schwaab zijn, naar nu blijkt, laatste wedstrijd voor PSV bij FC Groningen (0-1). Daarna lag het voetbal stil vanwege de coronacrisis en werd zijn aflopende contract niet verlengd.