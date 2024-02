'Rus die gevechtshelikopter naar Oekraïne vloog in Spanje doodgeschoten'

De Russische militair die vorig jaar een gevechtshelikopter in handen van het Oekraïense leger speelde is doodgeschoten in Spanje. Dat melden Spaanse en Oekraïense media. De Oekraïense geheime dienst heeft de dood van de 28-jarige Maksim Koezminov tegen de Kyiv Post bevestigd. Details gaf een woordvoerder niet.

Volgens de krant is Koezminov met vijf kogels in zijn lichaam dood aangetroffen in een parkeergarage in Villajoyosa, een plaats aan de Middellandse Zee even ten noorden van Alicante. De autoriteiten in Spanje hebben de dood van Koezminov niet gemeld.

Koezminov zette zijn Mi8-helikopter in augustus vorig jaar op een Oekraïens vliegveld in de regio Charkiv aan de grond. Het toestel had reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan boord. De twee andere bemanningsleden wisten niet wat hij van plan was. Ze zouden door Oekraïners zijn doodgeschoten, omdat ze zich niet wilden overgeven.

Geen ontslag nemen

Koezminov wilde niet meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne, maar mocht geen ontslag nemen. Aan de actie zouden zes maanden aan onderhandelingen met de Oekraïense militaire inlichtingendienst vooraf zijn gegaan. Zijn familie zou eerder al naar Oekraïne zijn overgebracht.

Een Russische helikopterpiloot die met zijn helikopter in Oekraïne is geland, krijgt een beloning van 463.000 euro, liet de Oekraïense inlichtingendienst later weten.