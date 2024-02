Bruins Slot roept Russische ambassadeur op het matje: geef lichaam Navalny vrij

Demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken heeft vanmiddag de Russische ambassadeur in Nederland ontboden. De minister vroeg in het gesprek om opheldering over de dood van oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de zorgen die de minister heeft "medegedeeld".

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Wat van belang is, is dat Navalny echt heeft gestreden", zei Bruins Slot vanmiddag in Brussel tegen de NOS. "Hij heeft gestreden voor de democratie in Rusland en tegen de corruptie en heeft dat met de dood moeten bekopen."

Vernoemd naar

Bruins Slot zei ook dat de Europese Unie heeft besloten om het EU-Mensenrechtensanctieregime naar Navalny te vernoemen. Dat is een reeks aan strafmaatregelen die kunnen worden opgelegd aan personen en entiteiten die ernstige mensenrechtenschendingen begaan.

Bruins Slot zegt dat het om "meer dan symboliek" gaat. "Alle sancties die de Europese Unie komende jaren gaat opleggen, zijn in de naam van Navalny. Dat laat zien hoe belangrijk zijn rol is geweest om te vechten voor de democratie en tegen de corruptie. Op die manier kunnen we ook de weduwe van Navalny steunen om zijn gedachtegoed levend te houden en de strijd tegen Rusland voort te zetten."

Sporen van vergiftiging?

Vanmiddag werd duidelijk dat het onderzoek naar het lichaam van de overleden Russische oppositieleider nog zeker twee weken duurt. De moeder en advocaten van Navalny werden vandaag de toegang geweigerd bij het mortuarium waar hij vermoedelijk ligt.

Joelia Navalnaja, de vrouw van Navalny, zegt dat haar man is vergiftigd met novitsjok. In een video zegt ze dat er gewacht wordt totdat de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen.