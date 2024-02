Haar trainers en Wüst in shock, maar Schouten stopt: 'Ik kan niet leven zoals ik wil'

Ireen Wüst en Irene Schouten tijdens de opname van de NOS Schaatspodcast - Foto: NOS

"Na vijftien jaar topsport heb ik het wel gezien. Ik merk dat ik niet kan leven zoals ik eigenlijk wil. Ik wil graag andere dingen doen. Ik heb natuurlijk heel veel leuke dingen meegemaakt, maar het is ook echt kneiterhard werken en er heel veel voor opgeven. En dat heb ik er niet meer voor over." Het zijn allemaal kleine dingetjes die ze altijd moest opgeven, vertelt Schouten. Maar bij elkaar is het wel heel veel. "Je moet zorgen dat je elke dag fit bent. Als ik met vriendinnen uit eten ben, denk ik: shit, ik moet nu naar huis, want ik moet op tijd naar bed. Of met kerst, dan mag ik niemand zien want ik mag niet ziek worden. Als je naar het strand gaat, denk je: er mogen hier geen schelpen liggen want straks haal ik mijn voet open." "Je bent er 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig. Dat vind ik heel extreem. En dat wil ik niet meer."

Wüst 'in shock' door afscheid Schouten "Ik viel bijna van mijn stoel af toen ik het hoorde. Ik was echt een beetje in shock en eigenlijk ben ik dat nog steeds", reageert oud-schaatsster en analiste Ireen Wüst op het afscheid van Irene Schouten. "Ik heb haar tijdens de WK afstanden het hele weekend de nieuwe koningin van Calgary genoemd. Ik dacht dat Irene deze streep zou voortzetten naar Milaan en daar ook gewoon drie keer goud zou winnen." "Maar helaas voor alle schaatsfans en voor het schaatsen in Nederland. Ik ben in shock en teleurgesteld, maar uiteindelijk snap ik het ergens ook wel."

Het idee om ermee te stoppen heeft Schouten al sinds de Winterspelen van 2022, waar ze drie gouden plakken won. "Ik besloot om het per jaar te bekijken. Vorig jaar had ik geen best jaar, dus zo wilde ik het niet afsluiten. Maar deze winter wist ik: dit wordt mijn laatste jaar." Het contract van Schouten bij haar Zaanlander-ploeg loopt tot 2026, maar wel met de aantekening dat ze het per jaar zou bekijken. Haar trainers Jillert Anema en Arjan Samplonius waren ook van de kaart toen ze hun het nieuws na de NK afstanden in december vertelde. "Ze waren ook wel in shock. Een halve minuut zeiden ze niks. Ze snapten het ook niet. Waarom? Het reizen, het vele weg zijn van huis, vind ik lastig. Als er wedstrijden zijn, vind ik het prima. Maar drie weken op trainingskamp in Livigno, daar sta ik niet om te springen."

Een interview met Irene Schouten, die bekendmaakt dat ze een punt zet achter haar schaatscarrière. - NOS

"Jillert kwam nog met oplossingen: dan ga je niet mee op trainingskamp, je hoeft ook geen worldcups te rijden. Maar ik wil geen dingen half doen. Zo zit ik er ook weer in." "Of ze inmiddels overtuigd zijn? Ik denk dat ze stiekem nog steeds hopen dat ik bijdraai. Dat kan ook nog steeds, maar dat zou een beetje raar zijn. Ik blijf wel verbonden aan de ploeg. Ik ga er aftrainen en ga nog een paar marathons rijden. Maar niet meer vol topsport."

Of Schouten volgende week de NK allround gaat schaatsen, waar tickets voor de WK allround zijn te verdienen, is nog de vraag. "Ik moet even kijken hoe het met mijn jetlag en mijn longen gaat. Ik weet het nog niet, er is een kleine kans dat ik wel rijd." Als Schouten niet rijdt, dan heeft ze op de WK afstanden van afgelopen weekeinde haar laatste officiële wedstrijd gereden: de 5.000 meter, waarop ze tweede werd achter de verrassende Joy Beune. "Na de finish dacht ik: shit, dit was een slechte rit. Ik had het liever anders afgesloten", zegt Schouten. Maar met drie gouden medailles waren het toch de succesvolste WK afstanden uit haar loopbaan. Met de gouden medaille op de sensationele massastart - ze viel, kwam terug en won de sprint - als hoogtepunt.

Bekijk de samenvatting van de massastart voor vrouwen bij de WK afstanden in Calgary. - NOS

"Het was zo'n bizarre rit. Daar kwam ook het uitbundige juichen vandaan. Omdat ik wist: dit was de laatste." Zo is er een einde gekomen aan de schitterende schaatsloopbaan van Schouten. Hoe kijkt ze er zelf op terug? "Heel trots. Ik ben niet het grootste talent, maar met heel hard werken ben ik heel ver gekomen. Ik heb gewonnen wat ik wilde winnen en de drie wereldtitels van dit weekeinde zijn daar onderdeel van."

Een overzicht van de schaatscarrière van Irene Schouten. - NOS

Maar het onbetwiste hoogtepunt zijn de drie olympische titels van Peking: "Uiteindelijk praten ze over je gouden plakken bij de Spelen en dat zal bij mij ook gebeuren." "Het heeft mij heel veel gebracht, ik heb veel leuke mensen ontmoet. Je leert veel van topsport en je leert jezelf ook goed kennen. Het is een geweldige reis geweest en die had ik nooit willen missen. Voor geen goud."