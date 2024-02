Minderjarige jongen verantwoordelijk voor bekladding synagoge Middelburg

Een minderjarige jongen blijkt verantwoordelijk voor de bekladding van een synagoge in Middelburg met hakenkruizen, eerder deze maand. De politie is hem op het spoor gekomen door camerabeelden en een signalement.

Volgens de politie gaat het om een "zeer jonge jongen". "Er is vandaag een hartig woordje met hem gesproken en het bleek een onbezonnen daad te zijn geweest. In overleg met zijn ouders en het Openbaar Ministerie wordt hij doorverwezen naar Bureau Halt", meldt een politiewoordvoerder tegen Omroep Zeeland.

De synagoge deed na de bekladding aangifte. "Het roept bij velen weer gevoelens van onveiligheid en angst op", lieten de Joodse gemeenschap en Stichting Synagoge Zeeland toen weten. Een aantal dagen na de bekladding werden bloemen neergelegd om de gemeenschap te steunen. Ook werd in korte tijd 1400 euro opgehaald.

Jeugdige stommiteit

De voorzanger van de synagoge, Luuc Smit, is opgelucht dat er geen groepering achter de bekladding zit. "Ik begrijp dat er geen opzet in het spel is, maar dat het een jeugdige stommiteit was."

Het is de bedoeling dat de jonge dader en Joodse gemeenschap met elkaar gaan praten. In dat gesprek wil Smit de jongen duidelijk maken wat voor impact de bekladding op de gemeenschap heeft gehad. Verdere stappen onderneemt de synagoge niet.

"We hebben allemaal wel eens iets stoms gedaan toen we jong waren, ook ik. Toen moest ik ook even op de blaren zitten. Na het gesprek is het wat ons betreft klaar en laten we de gebeurtenis achter ons", besluit Smit.