Doorbraak in opsporing: lachgas uur na gebruik aan te tonen in bloed en adem

Recreatief gebruik van lachgas is minstens een uur na inhalatie meetbaar in adem en bloed. De rijvaardigheid wordt er minimaal 45 minuten door beïnvloed, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met TNO en het LUMC, in opdracht van de politie.

Tot nu toe was niet bekend hoe lang lachgas aantoonbaar blijft en wat de invloed ervan is op de rijvaardigheid. Nu is vastgesteld dat de gedragseffecten niet volledig verdwijnen na de initiële intense roes. Voor het vaststellen van een grenswaarde waarboven de invloed op de rijvaardigheid te groot is, is meer onderzoek nodig.

Er was tot op heden ook geen meetmethode om lachgas aan te tonen in adem, bloed of speeksel. Met detectieapparatuur op basis van infrarood is dat nu gelukt. Volgens de onderzoekers is het "technisch haalbaar" om de techniek in het verkeer in te zetten voor handhaving- en opsporingstoepassingen.