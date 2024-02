In Spanje weegt Jonker zijn opties: 'Miedema, Egurrola of Casparij vervangt Roord'

Het Nederlands elftal heeft zich vandaag in het Zuid-Spaanse Estepona verzameld voor het cruciale duel met wereldkampioen Spanje in de strijd om een olympisch ticket. Vrijdag speelt Oranje in Sevilla tegen Spanje in de halve finales van de Nations League. De grote vraag is wie de geblesseerde Jill Roord moet vervangen.

"We willen meedoen aan de Olympische Spelen, we hebben hemel en aarde bewogen om hier te kunnen staan", zegt bondscoach Andries Jonker. "Nu willen we ook dat het gaat lukken, het is echt do or die".

De tegenstander lijkt de favoriet te zijn in de kraker. Desondanks is Oranje hoopvol over de kansen, vertelt Jonker. "De overtuiging is gegroeid in de laatste wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Engeland (3-2 verlies en 2-1 winst, red.). We behoren weer tot de top en gaan met vertrouwen naar Sevilla."

De bondscoach heeft geen directe vervanger opgeroepen voor aanvallende middenvelder Jill Roord, die onlangs een zware knieblessure opliep, net als eerder verdediger Aniek Nouwen.