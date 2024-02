Oldenzaal laat 160.000 liter giftig afvalwater verwijderen

De gemeente Oldenzaal laat ongeveer 160.000 liter giftig afvalwater weghalen, dat is opgeslagen op het terrein van een onderneming die in december failliet is verklaard. Een professioneel bedrijf is ingehuurd om het verontreinigde afvalwater te verwijderen en te vernietigen, meldt de gemeente.

Het afvalwater zit in 159 industriële vaten, die in een opslagloods en containers staan van een failliete houthandel. Eind vorig jaar ontdekte de Omgevingsdienst Twente de illegale opslag bij een controle. Volgens de omgevingsdienst is het afvalwater vervuild met een impregneermiddel dat een sterk vervuilende stof bevat, die zeker niet in de bodem terecht mag komen.

Het bedrijf had geen vergunning voor de opslag van zoveel vervuild water, daarom adviseerde de omgevingsdienst de gemeente om de vaten zo snel mogelijk door een professioneel bedrijf te laten verwijderen.

Schoonmaakkosten

Burgemeester Welman van Oldenzaal schat de schoonmaakkosten op zo'n 150.000 euro. De rekening voor het opruimen van het verontreinigde afvalwater gaat naar het failliete houthandel, die volgens het faillissementsverslag nog maar 418 euro op de rekening heeft staan, meldt RTV Oost.