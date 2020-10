Op reis door een land in crisis

A tale of two cities: op weinig steden is het zo van toepassing als op Miami. Verkiezingen, op 3 november? Voor veel inwoners is het een luxe om uberhaupt over de verkiezingen na te kunnen denken. Florida telt inmiddels ruim 15.000 coronadoden. De economie, voor een groot deel afhankelijk van toerisme, ligt op zijn gat. Maar wat zijn ze over drie weken belangrijk, de Floridianen . Ze kunnen hun bekendste ingezetene na vier jaar presidentschap naar huis sturen: Donald Trump, die in 1985 het pompeuze resort Mar-a-Lago kocht. Ook Trump weet, of in ieder geval zijn campagnestaf, sinds 1924 wist geen enkele Republikeinse presidentskandidaat de verkiezingen te winnen zonder Florida.

De strijd om de Amerikaanse kiezer speelt zich voor een groot deel af in de voorsteden, de suburbs. Daar wonen kiezers die nog wel eens van partij wisselen. Donald Trump roept al maanden dat er chaos ontstaat in de voorsteden, als Joe Biden de verkiezingen wint. Maar werkt die boodschap ook? Wat is de stemming in de omgeving van Atlanta, in swing state Georgia?

President Trump staat achter in de peilingen, maar een flink deel van de kiezers blijft hem door dik en dun steunen. Een belangrijke achterban vormen witte mannen, vaak lager opgeleid en woonachtig buiten de steden. In het plaatsje Cartersville in Georgia is het tijd voor een goed gesprek met één van die trouwe kiezers.

Het is één van de grote thema's in een toch al beladen verkiezingsjaar: het hardnekkige racisme in de Amerikaanse samenleving. Miljoenen Amerikanen gingen er dit jaar de straat voor op. Op onze verkiezingsreis van Florida naar Washington maken we een stop in de stad Asheville in North Carolina, waar de zwarte bevolking de afgelopen jaren in aantal terugliep. Veel Afro-Amerikanen zien er geen toekomst meer, en wijten dat aan een systeem van apartheid: onder het mom van stadsvernieuwing zijn decennialang zwarten uit hun woonwijken geveegd. In de wijken die mochten blijven, mochten ze geen huizen kopen omdat ze zwart waren. De stad biedt nu herstelbetalingen aan de zwarte gemeenschap. Helpt dat jaren van apartheid goed te maken?

In Virginia, de staat naast Washington DC, spreken we drie vrouwen die de polarisatie in de VS aan den lijve ondervonden óf daar zelf een bijdrage aan leverden: met de eigenaresse van The Red Hen, een restaurant waar in 2017 Sarah Sanders kwam eten, de woordvoerder van Trump. Stephanie Wilkinson zette haar het restaurant uit en sindsdien regent het dreigbrieven. Ook Juli Briskman kon rekenen op een groot aantal bedreigingen nadat ze haar middelvinger opstak toen Trump langsreed, onderweg naar zijn golfbaan. De foto ging viral.

Met de moeder van Heather Heyers, de jonge vrouw die in Charlottesville dood werd gereden door een neonazi, spreken we over de toekomst van de Amerikaanse democratie. Charlottesville is een van de meest beladen hoofdstukken uit het presidentschap van Trump. En Biden noemt het als belangrijkste reden om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.