RKC niet akkoord met schorsing doelman Vaessen na rode kaart tegen Feyenoord

RKC Waalwijk heeft het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing voor doelman Etienne Vaessen afgewezen. Daardoor zal de zaak moeten voorkomen bij de tuchtcommissie van de KNVB.

De 28-jarige keeper kreeg zondag in het verloren uitduel met Feyenoord (1-0) in de eerste helft een rode kaart na een vermeende handsbal.

In een poging de doorgebroken Calvin Stengs af te stoppen, kwam de doelman na iets meer dan een half uur zijn penaltygebied uit. De middenvelder van Feyenoord schoot de bal vervolgens tegen Vaessen aan. Hands, oordeelde scheidsrechter Martin van den Kerkhof, en dus een rode kaart.

Het leek erop dat de bal via Vaessens bovenlichaam tegen zijn uitgestoken arm kwam en daarmee is het de vraag of er sprake is van opzettelijk hands. "Je wordt eigenlijk gewoon genaaid door de scheids en de VAR", vertelde Vaessen na afloop. "Ik heb het tien keer teruggekeken en ik vind dit geen hands."

Doodziek

Vaessen vond het onbegrijpelijk dat de arbiter niet zelf de beelden terugkeek. "Ik vind dat je als scheidsrechter meer persoonlijkheid mag tonen. Dat je tegen de VAR zegt: ik loop naar het scherm, want ik ben er niet zeker van. Dat deed-ie niet en daar ben ik doodziek van."

RKC, de huidige nummer zestien van de ranglijst, hield met tien man lang stand tegen nummer twee Feyenoord. Het verloor uiteindelijk alsnog door een tegendoelpunt in de 85ste minuut.