Aanleg autotunnel bij Stonehenge mag doorgaan, oordeelt Hooggerechtshof

De Britse regering mag doorgaan met de aanleg van een autotunnel in de buurt van Stonehenge, het wereldberoemde prehistorische stenen monument in het Engelse graafschap Wiltshire. Dat heeft het Hooggerechtshof in Londen geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een groep activisten, historici en archeologen, meldt de BBC.

In 2021 zette het Hooggerechtshof nog een streep door het project uit milieuoverwegingen, maar vorig jaar juli werden de plannen na enkele aanpassingen goedgekeurd door het ministerie van Transport. De groep tegenstanders, verenigd onder de naam Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS), ging daarop in december opnieuw in beroep.

De aanleg zou volgens hen een deel van het Stonehenge-terrein vernietigen en het zou een eerste stap zijn richting het verwijderen van het monument van de Unesco-Werelderfgoedlijst.

Reistijden verkorten

Maar de rechter heeft geoordeeld dat het ministerie zich met de nieuwe plannen "op een juiste manier heeft gericht op relevant beleid". Het geleverde bewijsmateriaal van de tegenstanders biedt volgens de rechter "geen grond om die conclusie tegen te spreken".

Volgens het overheidsbedrijf National Highways zal de tunnel verkeershinder in het gebied wegnemen en reistijden verkorten. Het miljarden kostende bouwplan behelst een stuk van in totaal 13 kilometer van snelweg A303, inclusief de aanleg van de 2 kilometer lange tunnel.