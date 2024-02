Sørensen, voormalig publiekslieveling FC Twente, op 68-jarige leeftijd overleden

De club benadrukt dat hij in moeilijke tijden een ideale kracht voor FC Twente was en altijd een speciale band met de club heeft behouden.

Ter herdenking van zijn overlijden zal er aankomende zondag voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente - Go Ahead Eagles in Enschede een moment van stilte zijn.

Ook bij Feyenoord, Excelsior en Ajax heeft de voormalig International (11 interlands) zijn voetbalsporen in Nederland achtergelaten.

Voormalig voetballer Jan Sørensen is op 68-jarige leeftijd overleden. De Deense middenvelder genoot in de jaren tachtig grote populariteit als speler bij FC Twente.

Een portret van Jan Sørensen in Studio Voetbal. Door Frank Heinen. - NOS

Buiten Enschede was Sørensen ook een grote naam in België, waar hij tot 156 competitiewedstrijden en vijftig doelpunten kwam namens Club Brugge.

In 1983 maakte Sørensen de overstap naar FC Twente. In dat bewuste jaar bevond FC Twente zich in een benarde positie, met het risico op degradatie. Sørensen, destijds de duurste transfer ooit voor de Enschedese club, stond voor de taak om een afdaling naar de eerste divisie te voorkomen.

De Deense sterspeler kreeg te kampen met kleine blessures, waardoor hij dat seizoen niet op zijn topniveau presteerde en FC Twente toch degradeerde.