Vanavond op tv: Eritrese ambassadeur over Haagse rellen • EU-schepen naar Rode Zee • Glastuinbouw in het nauw

Eritrese ambassadeur over de rellen in Den Haag

Bij rellen tussen twee groepen Eritreeërs in Den Haag zijn afgelopen weekend acht agenten gewond geraakt en dertien mensen opgepakt. De rellen ontstonden tijdens een feest van regeringsgezinde Eritreeërs. Tegenstanders van het dictatoriale regime zochten de confrontatie.

Gevluchte voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea staan regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Wat is precies de achtergrond van hun conflict? We spreken erover met de Eritrese ambassadeur in Nederland, die voor het eerst reageert op de rellen.