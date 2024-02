Flemming krijgt als eerste artiest in Nederland een diamanten plaat

Flemming heeft als eerste artiest in Nederland een diamanten plaat gekregen. De 27-jarige zanger, wiens echte naam Flemming Freddie Viguurs is, mocht de plaat in ontvangst nemen voor zijn gelijknamige debuutalbum Flemming.

Het album werd ruim 200 miljoen keer gestreamd. Er staan nummers als Amsterdam en Automatisch op. Flemming maakt Nederlandstalige popmuziek en bracht in 2022 zijn eerste album uit.

Naast een gouden of platina plaat kunnen artiesten in Nederland sinds 1 januari 2024 ook een diamanten plaat krijgen. Singles moeten daarvoor de 50 miljoen streams halen, meldt de brancheorganisatie voor de Nederlandse muziekindustrie, de NVPI. Albums moeten 200 miljoen keer worden gestreamd.

Goud en platina

Een artiest krijgt een gouden plaat voor een single als die 10 miljoen streams heeft en een platina plaat bij 20 miljoen streams. Wat albums betreft gaat het om 40 en 80 miljoen streams.

In het reglement van de NVPI staat verder onder meer dat streams bij gratis videodiensten zoals YouTube, of streams op socialemediaplatforms zoals Instagram of TikTok niet meetellen.

Eind vorig jaar maakte de NVPI bekend dat er een nieuw reglement zou komen voor een gouden of platina status. Voor 1 januari kon een nummer of album bijvoorbeeld nog dubbel platina worden, maar "meervoudig platina" bestaat niet meer en daarvoor in de plaats is dus diamant gekomen.