OM gaat uit van verminderde toerekeningsvatbaarheid Thijs H.

De student staat terecht voor het doden van drie wandelaars, in mei vorig jaar: een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen en een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Thijs H. zijn drie slachtoffers met een vooropgezet plan heeft gedood. Ook zou H. volgens het OM niet volledig, maar verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Het OM komt vandaag met een strafeis in de zaak tegen drievoudig moordverdachte Thijs H.

H. heeft er volgens het OM "immense belangen" bij om volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden. Het OM ziet genoeg redenen om te twijfelen of H. op het moment van de moorden een psychose had. Zo zou uit het medisch dossier van de GGZ-instelling Mondriaan niet blijken dat H. psychotisch was.

H. doodde zijn slachtoffers door meerdere keren te steken met een mes. In de rechtszaal vertelde H. eerder dat hij boodschappen "in codetaal" zag in nieuwsberichten en kentekenplaten die hem samen met waanideeën in zijn hoofd duidelijk maakten dat hij twee mensen moest vermoorden. Als H. dat niet deed, zou zijn familie worden vermoord, dacht hij.

Slachtoffers

In Den Haag vond hij zijn eerste slachtoffer: een vrouw die haar hond aan het uitlaten was in de Scheveningse bosjes. Bij haar sneed hij een pink af. Die wilde hij als bewijs.

Later kreeg hij naar eigen zeggen opnieuw de instructie om twee mensen te vermoorden, omdat hij de opdracht de eerste keer niet goed zou hebben uitgevoerd; het moesten er twee zijn.

De tweede aanval was op de Brunssummerheide. De eerste persoon die hij op het oog had, liet hij lopen. "Ik kreeg de moed niet verzameld", zei H. De jonge leeftijd van de voorbijganger zou daarbij een rol hebben gespeeld. Daarna doodde Thijs H. een 63-jarige vrouw met een mes en iets later ook een man van 68 jaar. Volgens het OM droeg H. een koptelefoon en luisterde hij naar metal-muziek.

H. zei eerder dat hij in de kentekens van auto's kon lezen dat hij zijn opdracht dit keer goed had uitgevoerd.