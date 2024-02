Nederlandse hockeyers winnen van Ierland, na zeperd tegen Australië

De Nederlandse hockeyers hebben de draad weer opgepakt bij de Pro League-wedstrijden in India. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee boekte in het Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela een magere zege op Ierland: 2-1.

In het vorige duel, met Australië, ging het na een 3-0 voorsprong nog mis (4-5 verlies). Nederland staat bovenaan in de Pro League, Ierland laatste.

Tegen de Ieren liet Oranje zich in de openingsfase juist verrassen door de ploeg die in de vorige confrontatie nog simpel opzij werd gezet (5-1).

Rake strafcorners

Met een handige dribbel zette Derek Walsh de Nederlandse defensie te kijk en verdiende hij een strafcorner, waaruit Matthew Nelson voor de Ierse openingstreffer tekende.

Nederland richtte zich snel op: uit een strafcorner trok Jip Jansen, scorend in zijn vijfde wedstrijd op een rij, de stand twee minuten na de Ierse treffer weer in evenwicht.

In het tweede kwart nam Oranje duidelijk de overhand. Uit de zevende Nederlandse strafcorner was het wederom Jansen die afrondde: 2-1. Ierland zette in de slotfase nog wat druk, maar de voorsprong kwam niet meer in gevaar.