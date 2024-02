Podcast De Dag: Rusland na Navalny

Er worden bloemen gelegd in Russische steden ter nagedachtenis aan Kremlincriticus Aleksej Navalny. Hij streed jarenlang voor een ander Rusland, zonder Poetin, en legde de corruptie in het land bloot. Vrijdag werd bekend dat Navalny was overleden. Hoe dat gebeurde en waar zijn lichaam nu is, is nog altijd onduidelijk.

Correspondent Geert Groot Koerkamp vertelt in podcast De Dag hoe Russen, met angst en beven, rouwen om Navalny. Honderden mensen zijn opgepakt, omdat ze een bordje vasthielden of een bosje bloemen neerlegden. Tegengeluid is met de dood van Navalny nog verder verstomd, schetst Ruslandkenner Hubert Smeets. Is er nog ruimte om tegen Poetin in te gaan?

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie: Marco Geijtenbeek

Redactie: IJsbrand Terpstra & Rosa Juffer