Zwemploeg met succesvolste WK in 23 jaar 'op koers' voor Spelen in Parijs

"Op koers!" Vatte Faber acht WK-dagen samen. Voor medailles lijkt Nederland niet meer afhankelijk van veelvoudig kampioenen als Ranomi Kromowidjojo en Inge de Bruijn. De ploeg waar Faber en Pearson mee naar de golfstaat reisden, toonde aan dat de zwemtop in Nederland breder is dan deze in lange tijd is geweest. Schouten 'on fire' De 23-jarige Tes Schouten bewees in Doha de wereldtop te kunnen verslaan. Voor haar gouden medaille op de 200 meter schoolslag moest ze de Amerikaanse Kate Douglass voorblijven. Schouten opende op wereldrecordschema en liet de concurrentie op imponerende wijze achter zich. "Tes was hier on fire", zei Faber over zijn pupil. "Die 200 meter was magistraal. Ik had gehoopt dat ze een mooie tijd zou zwemmen, maar ze maakte er echt een heel mooie tijd van. Met zo'n resultaat kom je ook ver op de Spelen."

Tes Schouten pakt op de 200 meter schoolslag haar eerste wereldtitel op de WK langebaan in Doha. - NOS

Aan de tijd van Schouten, 2.19,81, kunnen maar weinig concurrenten tippen. "Alleen Tatjana Schoenmaker en Kate Douglass", was Faber stellig. "Waarschijnlijk de meiden waar Tes in Parijs mee zal moeten strijden, die laatste heeft ze nu alvast een keer verslagen." Steenbergen: een uniek exemplaar Pearson was naar eigen zeggen "in extase" bij het zien van de gouden race van Marrit Steenbergen (24) op de 100 meter vrije slag. "Het was heel mooi om te zien. Ze zat vooraf al goed in de wedstrijd: ze was overtuigd en had er zin in." Ook Pearson ziet internationaal maar weinig zwemsters die kunnen tippen aan de Nederlandse. "Er zijn er maar één of twee die dit kunnen. Een daarvan (Siobhan Haughey) heeft ze hier verslagen."

Marrit Steenbergen is de eerste Nederlandse zwemster die WK-goud pakt sinds 2013. - NOS

Steenbergen wordt sneller door extra investeringen in krachttraining. "Marrit is een uniek exemplaar: als zij sterker wordt, kan ze dat ook omzetten in het water", aldus Pearson. "Dat is niet voor iedereen weggelegd. En ze kan het nog wel wat opvoeren voor nog meer power." Stabiele basis doet Corbeau goed Tot de laatste meters leek Caspar Corbau op weg naar goud op de 200 meter schoolslag, maar toen snelde de Chinees Zhihao Dong nog voorbij de 22-jarige Amerikaanse Nederlander.

Caspar Corbeau wordt tweede, Arno Kamminga eindigt op de zevende positie. - NOS

Toch is Faber zeer content over de prestaties van Corbeau. "Vorig jaar werd hij vijfde op de WK, nu tweede. Hij ontwikkelt zich als atleet en heeft vorig jaar de definitieve overstap gemaakt van Amerika naar Amsterdam, die stabiele basis doet hem goed." Kamminga naar de tekentafel Corbeaus trainingsmaatje Arno Kamminga (28) kwam in Doha niet helemaal uit de verf. Faber: "Arno heeft misschien minder gescoord dan we van hem gewend zijn. Maar hij had ook pech. En toch, met zijn tijd uit de halve finale, was een medaille mogelijk."

Op de voorgaande twee WK's werd Arno Kamminga steeds tweede op de 100 meter schoolslag. Vandaag in Doha kwam hij niet verder dan de vijfde plek. - NOS

Kamminga zei, na een vijfde plaats op de 100 meter schoolslag en plek zeven na een sterke start op de dubbele afstand, terug naar de tekentafel te moeten. "We moeten goed kijken waar de dingetjes zitten die hem parten hebben gespeeld", reageerde Faber. "Maar het is niet zo dramatisch als het qua resultaten lijkt. Ik zie genoeg goede dingen." Korstanje levert als het moet "Hij was helemaal kapot", vertelde Pearson over Nyls Korstanje, die de finale 200 meter vlinder misliep en op de 100 meter net naast de medailles greep. De 25-jarige zwemmer kwam niet goed uit in de laatste meters. Zijn coach was desondanks trots op zijn race. "Waar hij tijdens eerdere toernooien vaak net iets minder ging zwemmen, heeft hij nu zijn beste race in de finale neergezet. Dat biedt perspectief voor de zomer: op het moment dat het gevraagd wordt, kan hij leveren."