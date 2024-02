Merlier sprint naar etappezege UAE Tour, voor De Kleijn

Tim Merlier heeft, net als vorig jaar, de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Belgische Soudal-QuickStep-renner was de sterkste in de massasprint. De Nederlander Arvid de Kleijn kwam als tweede over de finish.

Fabio Jakobsen werd vierde in de sprint, die werd ontsierd door een massale valpartij.

De eerste etappe van de UAE Tour ging over 141 veelal golvende kilometers door de woestijn van Al Dhafra Walk Madinat Zayed naar Liwa.

De vlucht van de dag werd gevormd door de Schot Mark Stewart en de Italiaan Marco Murgano, beiden van Corratec-Vini Fantini, die er na een half uur koers vandoor gingen en twintig kilometer voor de finish werden teruggepakt door het aanstormende peloton.

Valpartij

In de massasprint ging Fernando Gaviria van ver als eerste aan, waarna een grote valpartij ontstond in het midden van het peloton. Merlier wist daar knap omheen te fietsen en ging met ruime voorsprong als eerste over de finish, voor De Kleijn en de Italiaan Jakub Mareczko.

"Een overwinning is altijd mooi, maar om mijn eerste WorldTour-overwinning van het seizoen te behalen is nog mooier", aldus Merlier. "Ik wil elke vlakke etappe van de UAE Tour winnen, maar dat is niet gemakkelijk omdat de concurrentie erg groot is. Bijna elke topsprinter is hier. Ik ben al blij met één overwinning, want die neemt de druk weg."

De UAE Tour, waarin ook Dylan Groenewegen en Olav Kooij actief zijn, duurt nog tot en met zondag.