Europese Commissie begint onderzoek naar TikTok om bescherming kinderen

De Europese Commissie begint een procedure tegen TikTok om te zien of het socialemediaplatform wel genoeg doet om kinderen te beschermen. Brussel vraagt zich af of TikTok zich wel aan de regels houdt.

De Commissie wil onder meer kijken of TikTok zich houdt aan de regels rond reclames en of persoonsgegevens goed worden beschermd. Ook wordt gekeken of de app op basis van algoritmes niet te verslavend gemaakt is.

Europese regels

Volgens Eurocommissaris Breton moet TikTok zich "als platform dat miljoenen kinderen en tieners bereikt" houden aan de Europese regels en minderjarigen online beschermen. Online platforms moeten zich met de komst van nieuwe regels in EU houden aan strengere voorschriften.

Als het platform schuldig wordt bevonden, dan kan het boetes krijgen tot 6 procent van de wereldwijde omzet. Twee maanden geleden begon de Europese Commissie ook al een onderzoek naar X, het voormalige Twitter.