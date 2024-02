Nederlandse vrouw verdacht van moord op partner in Hongarije

Een Nederlandse vrouw is vanmorgen in Boedapest aangehouden, nadat haar partner dood werd gevonden in een appartement. Dat meldt de Hongaarse politie. De vrouw is aangehouden op verdenking van moord.

De politie kreeg een melding binnen van een steekpartij in een Airbnb-appartement in de hoofdstad. Het stel kreeg volgens de politie ruzie, waarna de man is neergestoken met een mes.

Volgens de politie waren er meerdere meldingen binnengekomen over de ruzie. Op foto's in Hongaarse media is te zien dat er technisch rechercheurs in witte pakken bij het appartement staan, ook staat er een ambulance.

Niet meer te redden

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar hij was zo zwaar gewond dat hij ter plekke is doodgebloed, is te lezen op de website van de Hongaarse politie.

De vrouw is meegenomen door de politie en tegen haar wordt een strafrechtelijke procedure gestart.