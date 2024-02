Verwacht Bosz een Dortmund op de counter? 'Ligt aan de situatie waar je ze in brengt'

"We gaan kijken of Johan weer fit genoeg is", zei Bosz erover. "Ik hoop dat het meevalt. Verder staan we er goed voor, qua fitheid en vorm gaan we weer naar onze beste doen toe."

Dat was geen onverdeeld succes. Bosz hoopt dat Bakayoko, die nu herstellende is en vandaag meetraint, op tijd weer gezond en wedstrijdfit is.

PSV-trainer Peter Bosz bekeek zijn oude club intensief, in voorbereiding op de eerste knock-outwedstrijd in de Champions League in zijn trainerscarrière. "Ze kunnen goed counteren, maar hebben ook de spelers om goed positiespel te spelen. Wat ze gaan doen, ligt aan de situatie waar je ze in brengt. Maar tegen die omschakeling moeten we ons zeker wapenen."

In de Bundesliga wil het aan de bal niet zo vlotten bij Borussia Dortmund, morgen tegenstander van PSV in de achtste finales van de Champions League. Mede daardoor staat de ploeg slechts vierde.

Bosz herinnert zich de wrange start van de Champions League-campagne op bezoek bij Arsnal maar al te goed. In Londen werd het 4-0.

"Arsenal-uit, dat was een spoedcursus", aldus Bosz. "Voor ons werd die wedstrijd een ijkpunt, tegen een absolute toptegenstander. We verloren zonder kansen te hebben gehad, maar we hebben toch best goed gevoetbald."

Tegen Sevilla, Lens en Arsenal (thuis) voetbalde PSV goed, maar was het ook effectief. "We hebben die lessen meegenomen naar andere wedstrijden. Nu hebben we er zes duels op zitten en ik probeer ons voor te houden dat we van elk duel moeten leren."

Dest versus Malen

Sergiño Dest staat morgen misschien wel tegen Malen. "Ik ken hem van vroeger, in de jeugd van Ajax heb ik samen met hem gespeeld. En later was hij, als voetballer van PSV, juist mijn tegenstander in de duels met Ajax",

Dest is onder de indruk van de Oranje-international. "Hij is snel, behendig en heeft een goede balbehandeling. Malen is zeker geen makkelijke speler om tegen te spelen."