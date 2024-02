Meer bezoekers voor bioscoop, museum en theater, 'herstel na corona zet door'

Nederland is weer uit een lichte economische recessie, mede doordat we veel uitgegeven aan cultuur en recreatie, zo werd vorige week bekend. Bioscopen, musea en theaters kregen in 2023 veel meer bezoekers dan het jaar ervoor.

De Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) zag het aantal verkochte bioscoopkaartjes in 2023 stijgen met 27 procent naar bijna 32 miljoen. Volgens voorzitter Boris van der Ham komt dat niet alleen door grote internationale titels als Barbie en Oppenheimer: "Het loopje naar de bioscoop is weer gevonden. Ook een ouder publiek komt weer. De zalen zitten vaak weer vol en ook een Nederlandse productie zoals Tatta's scoort goed."

Dat is ook te merken in Cinemagold in Veldhoven, een servicebioscoop met uitgebreide borrelkaart. In 2023 zag directeur Joop Hamers het aantal bezoekers met 28 procent toenemen ten opzichte van het jaar daarvoor. "Het herstel na corona zet echt door. Ook het aantal abonnees is verdubbeld."

Ook in cultureel centrum De Nieuwe Kolk in Assen (met theater, bioscoop en bibliotheek) komt het publiek terug. Directeur Hanneke Bruggeman: "Afgelopen jaar ging het veel beter dan gehoopt en verwacht. Mensen willen weer iets moois zien, zich laten inspireren."

Toch zijn de bezoekersaantallen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Volgens Bruggeman speelt daarin mee dat het leven duurder is geworden: "Mensen maken bewuster een keuze. Ga ik weekendje weg, naar een restaurant of naar een pretpark."