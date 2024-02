Alle dertien verdachten na rellen Eritreeërs in Den Haag zitten nog vast

Gisteren lieten verschillende partijen in de Tweede Kamer weten opheldering te willen over de rellen. Onder meer VVD en CDA hebben vragen voor demissionair minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz. Ook vinden partijen dat er een onderzoek moet komen naar Brigade Nhamedu.

Bij de rellen rond de bijeenkomst van de Eritreeërs in een zalencentrum in Den Haag raakten acht agenten gewond. Op de bijeenkomst waren regeringsgezinde Eritreeërs samen gekomen. Tegenstanders van het dictatoriale regime zochten de confrontatie. Volgens de Haagse burgemeester Van Zanen waren het relschoppende jongeren van de Eritrese organisatie Brigade Nhamedu.

In Den Haag is de mobiele eenheid in actie gekomen vanwege een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs. Op beelden is te zien dat er politieauto's in brand staan en dat mensen met stenen gooien. - NOS