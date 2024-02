Rechter van gerechtshof Den Haag handelde mogelijk onrechtmatig

Een rechter en leidinggevende van het gerechtshof in Den Haag heeft mogelijk onrechtmatig gehandeld. Na een interne melding en onderzoek is gebleken dat de rechter in enkele tientallen uitspraken in 2022 en 2023 niet de juiste werkwijze heeft toegepast.

In 43 strafzaken zijn na behandeling door één rechter uitspraken opgesteld alsof ze door drie rechters zijn gedaan. De andere twee rechters die werden vermeld, hadden niet deelgenomen aan de zitting of hadden de uitspraak niet ondertekend. Zonder dat zij ervan op de hoogte waren, werden hun namen onderaan de uitspraak vermeld met de toevoeging dat ze niet in staat waren om de uitspraak te ondertekenen.

Het gaat om fouten bij onder meer niet-ontvankelijkverklaringen. Dat zijn zaken die naar het oordeel van de rechter niet vatbaar zijn voor berechting, omdat niet is voldaan aan de vereisten. Dat is bijvoorbeeld het geval als een partij niet binnen de gestelde termijn beroep aantekent.

'Geen persoonlijk gewin'

De rechter heeft geen "begrijpelijke uitleg" gegeven voor zijn handelen, aldus het hof. Volgens het gerechtshof is wel duidelijk dat persoonlijk gewin geen rol heeft gespeeld en is het "niet aannemelijk" dat rechtzoekenden hierdoor zijn gedupeerd. Het gerechtshof in Den Haag "betreurt de gang van zaken zeer".

De rechter is sinds de melding niet meer werkzaam binnen de rechtspraak en het Openbaar Ministerie en de Hoge Raad zijn van het handelen op de hoogte gebracht. De registratie van de verkeerd geboekte zaken is volgens het gerechtshof inmiddels gecorrigeerd. De Raad voor de rechtspraak laat een extern onderzoek uitvoeren om uit te sluiten dat deze werkwijze ook bij andere rechtbanken is toegepast.