Denemarken doneert al zijn artilleriegranaten aan Oekraïne

Denemarken doneert zijn hele voorraad artilleriegranaten aan Oekraïne. Dat heeft de Deense premier Mette Frederiksen dit weekend aangekondigd op de Veiligheidsconferentie in München. Om hoeveel munitie het gaat, is niet bekend.

Artilleriegranaten zijn erg belangrijk voor de Oekraïense oorlogsvoering. Het leger schiet er duizenden per dag af. De Europese Unie beloofde eerder voor maart één miljoen stuks te leveren, maar slaagt er niet in om aan die toezegging na te komen. Slechts de helft kan tegen die tijd worden geleverd.

Daarnaast droogt ook de wapensteun van de VS, de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne op, doordat Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden al maanden weigeren in te stemmen met een nieuw steunpakket.

De munitie uit Denemarken kan enigszins voor verlichting zorgen. Maar de Deense premier riep ook andere Europese bondgenoten op om over de brug te komen. "Wapens, munitie en luchtverdediging die we op dit moment niet zelf hoeven te gebruiken, moeten we aan Oekraïne geven."

Grootste NAVO-oefening sinds Koude Oorlog

De Deense toezegging om Oekraïne extra te helpen komt op het moment dat de NAVO oefent hoe het zelf moet reageren als een lidstaat door Rusland wordt aangevallen. Met de training moet Rusland zien dat de NAVO zijn troepen snel op grote schaal kan inzetten.

Steadfast Defender is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. In totaal doen 90.000 militairen uit veertien landen mee, onder wie ongeveer 5000 uit Nederland. Ook Zweden, dat formeel nog geen lid is van de NAVO, doet mee.

Een belangrijk onderdeel van de oefening is een training in Noorwegen. Daar leren militairen hoe ze met een landing op de Noorse kust een grote Russische invasie moeten afstoppen. Daarvoor vertrokken vandaag twee van Nederlands grootste marineschepen naar Noorwegen.