Fenomeen Stolz onverslaanbaar: 'Tweede worden achter hem, dat is gewoon winnen'

"Zes wereldtitels in twee jaar, dat zijn er een hoop." Jordan Stolz zegt het met een vanzelfsprekendheid alsof het jaar in, jaar uit voorkomt dat een schaatser zo dominant is op de WK afstanden. Alsof er altijd wel iemand is die de sport naar zijn hand zet en dat het hem toevallig overkomt.

De reactie van Jordan Stolz na de 1.500 meter. De 19-jarige Amerikaan won drie wereldtitels bij de WK afstanden, net als vorig jaar. - NOS

Stolz is sinds de wereldbeker in Salt Lake City, eind januari, bezig aan een ongekende serie. Hij prolongeert in Calgary zijn wereldtitels op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Een triple die ook zonder de verdubbeling al historisch was. Op die drie afstanden is hij sinds Salt Lake ongeslagen. Elf starts, elf overwinningen. Voor Kjeld Nuis voelde zijn zilveren medaille op de 1.500 meter dan ook aan als een gouden. "We verliezen hier van een fenomeen. Tweede worden achter Stolz, dat is gewoon winnen. Ik ben de beste van de rest en daar neem ik nu gewoon genoegen mee."

Bekijk hier de reactie van Kjeld Nuis na de 1.500 meter bij de WK afstanden in Calgary. - NOS

"Als hij ze niet zou hebben gewonnen, zou dat een teleurstelling zijn", zegt Jillert Anema, die na de WK afstanden van vorig jaar de samenwerking aanging met Stolz bij AH-Zaanlander. De twee hebben misschien niet dagelijks contact, "maar er gaat geen week voorbij waarin we elkaar niet spreken". 'Ze zullen dichterbij komen' "Het is misschien een beetje rot om te stellen, maar het is ook de bedoeling dat Jordan er drie wint. Hij rijdt zo hard in de training, daar heeft hij voor gewerkt. Maar de tegenstand heeft een doel en je zult zien dat ze dichterbij komen." Nuis (34) mag nu dan tevreden zijn met zilver, hij legt zich uiteraard niet zomaar neer bij de suprematie van de Amerikaan. "Dat moet veranderen en dat gaat ook wel." Maar Anema verwacht niet dat Nuis Stolz nog structureel kan verslaan.

Het kan best zijn dat hij Stolz eraf gaat rijden, maar dat ligt dan aan Jordan. Jillert Anema

"Nuis moet kijken naar zijn wereldrecord (1.40,17 op de 1.500 meter, red.) en de toptijden die hij reed in Thialf. Die rijdt hij nu niet en op zijn leeftijd is het niet te verwachten dat hij volgend jaar wel gaat doen. Natuurlijk moet hij dat denken, dat is ook goed en het karakteriseert de topsporter in hem." "Het kan best zijn dat hij Stolz eraf gaat rijden, maar dat ligt dan aan Jordan. Ik denk dat dit een vrij optimale rit was van Kjeld, maar dan nog zit je niet in de buurt van Stolz."

Stolz met zijn ploeggenoten Schouten en Groenewoud - Foto: AH-Zaanlander

Stolz wordt naast Anema ook nog altijd getraind door de Amerikaan Bob Corby, die hem al sinds zijn opkomst begeleidt. Na de successen in de wereldbekers sloot Corby een herhaling van de drie gouden medailles van 2023 al niet uit. "Vorig jaar was de piek nog wat hoger, maar hij zat er dicht bij in de buurt." "De 500 meter van dit weekeinde zal me nog het langst bijblijven", zegt Corby over de 33,69 waarmee Stolz zijn weekeinde aftrapte. In de tweede tijd ooit greep hij vrijdag wereldtitel nummer vier van zes. "Een geweldige race met zijn snelste opening ooit. Waanzinnig." Bekijk hieronder de drie overwinningen van Stolz:

Met de wereldtitels op zak op de 500 en 1.000 meter zou je zeggen dat Stolz de uitgesproken favoriet is voor de WK sprint in Inzell (7-10 maart), het slotstuk van het internationale schaatsseizoen. Maar het is nog altijd de vraag of Stolz daaraan meedoet. Mogelijk richt hij zich alleen op de WK allround in hetzelfde weekeinde. Dat toernooi is voor Stolz het belangrijkst. "Dat is het meest prestigieus." Anema: "We gaan het er nog over hebben, het is vooral belangrijk hoe fit hij is als hij in Europa aankomt. We zullen wat testritten doen en kijken wat het handigst is."

Stolz en coach Bob Corby - Foto: ProShots