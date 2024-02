'Mbappé heeft twee weken geleden contract getekend bij Real Madrid'

Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft Kylian Mbappé twee weken geleden een contract getekend bij Real Madrid. Geruchten over een mogelijke transfer van de Franse vedette van Paris Saint-Germain worden steeds hardnekkiger.

In Spaanse media werd onlangs al gemeld dat de 25-jarige Mbappé zijn club PSG had laten weten zijn aflopende contract in Parijs niet te willen verlengen. Nu zou hij dus al vastliggen bij Real, dat al jaren aan Mbappé trekt.

Saudi-Arabië ging niet door

Tijdens de zomerse transferperiode toonde Al-Hilal vergaande interesse in de diensten van Mbappé. De club uit Saudi-Arabië was naar Parijs afgereisd om te onderhandelen over een bod van 300 miljoen euro, een record. De aanvaller liet toen weten geen interesse te hebben in een overstap.

Zelf heeft Mbappé zich nog niet publiekelijk uitgesproken over zijn toekomst, maar hij wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Omdat hij in het laatste half jaar van zijn huidige contract zit, staat het hem vrij om te onderhandelen met andere clubs.